Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября

Новости Украины:В этот день довольно часто бывает оттепель, но начало зимы все равно близко.

29 ноября возможны оттепели, но все-таки крестьяне отмечали наступление ранней зимы. По крайней мере, замерзали водоемы, а по утрам были морозы.

Продолжался Строгий пост, но крестьяне все равно ходили друг к другу в гости. Женщины по вечерам собирались у кого-нибудь дома и занимались различной работой. Они шили, пряли, вязали, разговаривали и исполняли народные песни.

В православной церкви 29 ноября почитается память Левия Матвея, который является одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним. Впоследствии Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано а арамейском языке.

Говорили, что "на Матвея и зима потеет", поскольку в это время могло наблюдаться сильное потепление. Причем, чем сильнее оттепель, тем более суровой и холодной будет зима. Часто на Матвея был порывистый и сильный ветер. Поэтому, в народе его именовали Ветродуем. Особо тяжелую работу в этот день не выполняли. Люди просто ходили друг к другу в гости, проводили время за беседами.

Традиции и обычаи дня

В народе говорили: "На Матвея и зима потеет". Зачастую в этот день наблюдается оттепель. Но чем сильнее потеплело, тем суровее будет наступающая зима. 29 ноября обычно дует сильный и порывистый ветер. Из-за этого день именовали "Ветродуем".

Ветер наши предки считали буйной стихией и представляли могущественным старцем, наделённым разрушительной силой. Верили, что по ветру человек может получить серьезные болезни: острый ревматизм суставов или ветряную оспу.

Вечером было принято гадать на суженого-ряженого. Гадания проводились накануне Андреева дня.

Человек, рожденный 29 ноября, по гороскопу Стрелец. Эти люди сильные духом и уверенные в себе. Они всегда добиваются желаемого, благодаря упорству и решительности. Их главным недостатком является чрезмерная вспыльчивость. Настроение может измениться в одну секунду. В качестве талисмана им подходит лазурит – священный камень Востока, помогающий расширить кругозор человека и улучшить его жизнь.