Печальная статистика: сколько женщин в Украине подвержены насилию

Новости Украины:В ОБСЕ рассказали, что более половины женщин в Украине подвергаются насилию.

Более 60% женщин в Украине подвергаются психологическому, физическому или сексуальному насилию, почти каждый третий - от партнера.

Об этом свидетельствуют данные исследования ОБСЕ по вопросам благосостояния и безопасности женщин в Украине.

"Результаты свидетельствуют о том, что две трети (67%) женщин в Украине в возрасте от 15 лет подверглись психологическому, физическому или сексуальному насилию. Крупнейшим фактором оказалось физическое и/или сексуальное насилие со стороны партнера, о чем сообщили почти каждые три из десяти опрошенных женщин (28%) ", - говорится в сообщении на сайте Организации.

Еще одним ключевым выводом стало то, что женщины, чьи партнеры воевали во время конфликта на востоке Украины, чаще становились жертвами насилия со стороны партнера.

Авторы исследования пришли к выводу, что насилие против женщин очень тесно связано с недостаточностью гендерного равенства, что само по себе вытекает из наличия опасных стереотипов и отношения.

"В Украине 41% женщин считают, что если муж обижает свою жену, то решаться это должно в пределах семьи. Кроме того, женщины часто просто не знают, что делать, если они подвергаются насилию. Только 17% опрошенных считали себя информированными по этому вопросу, в то время как почти половина (48%) чувствовали, что мало знают или совсем не знали, что им делать (17%) ", - говорится в исследовании.

Исследование было проведено в 2018 году в нескольких странах. В ходе исследования проведено интервью с более 15 тысячами женщинами в семи государствах-участниках ОБСЕ: Албании, Боснии и Герцеговине, Молдове, Северной Македонии, Сербии, Украине и Черногории. Исследование также проводилось в Косово.

В Украине было опрошено 2048 женщин.