Проект подозрения волонтеру Зверобой сейчас согласовывается с ГПУ

Новости Украины:Сегодня утром следователи ГБР пришли с обысками в дом волонтерки Маруси Зверобой.

Проект подозрения волонтеру Марусе Зверобой (Елене Биленькой) сейчас согласовывается Генеральной прокуратурой Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

По ее словам, несмотря на то, что сегодня утром следователи ГБР провели в доме волонтера обыск, подозрение ей еще не вручено.

"Проект подозрения мы еще в понедельник направили на согласование процессуальным руководителям в Генпрокуратуру", - сказала пресс-секретарь.

Сегодня, 28 ноября, следователь Государственного бюро расследований, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" проводили обыск в квартире Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в квартиру волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь потребовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.

В конце октября народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках жизни президента.

Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту, и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проекты сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).