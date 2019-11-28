У Трубы расследуют потерю материалов по делам Майдана

Новости Украины:Роман Труба заверил, что "после направления этих дел в ГБР не произойдет их остановка".

Государственное бюро расследований расследует исчезновение части материалов одного из дел по событиям Революции Достоинства. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает LB.ua.

"ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного производства. Обстоятельства будут выяснять следователи", - рассказал он. Труба также отметил, что 27 ноября назначит руководителя подразделения, который будет расследовать исчезновение материалов. "Относительно дел Майдана — я понимаю чувствительность этого вопроса. Прошло шесть лет. И я хотел бы, чтобы результат работы следователей, которые их расследовали, — обвинительные акты — были направлены в суд. Не в ГБР, а в суд. Прошел большой промежуток времени, в течение которого нужно было принять те или иные решения", — добавил глава ГБР.

Он также заверил, что "после направления этих дел в ГБР не произойдет их остановка".

"Неделю назад я создал структурное подразделение, и следователи готовы продолжить расследование. Новая команда, новый анализ уголовных производств ... У меня нет шести лет. И я не хочу, чтобы еще шесть лет мы расследовали эти производства. Я хотел бы сформировать перечень вопросов, которые возникают у экспертов, общества к результатам расследования. И дать на них ответ", — заявил Труба.