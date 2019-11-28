Труба: За пределы ГБР не выходит никакая информация

Новости Украины:Прослушивающие устройства в кабинете директора Государственного бюро расследований не устанавливал ни один правоохранительный орган.

Директор Государственного бюро расследований уверяет, что за пределы помещения ГБР не выходит никакая информация. Об этом Роман Труба рассказал в интервью LB.ua.

"Относительно возможной утечки информации мы проводили служебное расследование с применением полиграфа. Полиграфировали всех следователей, имеющих отношение к расследованию уголовного производства, касающегося экс-президента (Петра Порошенко - ред.). Я ознакомился с результатами исследований и уверен в своих действиях следователей. Могу заверить, что никакая информация от следователей не вышла за пределы помещения ГБР", - отметил глава ведомства.

В то же время он уточнил, что к расследованию имеют отношение не только следователи.

"Это и процессуальные руководители, которые вместе со следователями имеют право расследовать уголовное производство. Они согласовывают практически все процессуальные решения. Это работники суда, судьи в частности. Поэтому говорить, что информация исходит из ГБР, неправильно", - пояснил Труба.

Как сообщалось, Генпрокуратура передаст в Государственное бюро расследований после инвентаризации 50 "дел Майдана" на протяжении трех месяцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роман Труба, опровергнув при этом информацию о приостановлении следствия по этим делам из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в ГБР.