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"Площадки для диалогов": Минкульт хочет окультурить жизнь в селах

"Площадки для диалогов": Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
16:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:У Бородянского хотят, чтобы музеи и театры стали "местами диалогов".

Театры, музеи, библиотеки должны существовать не для того, чтобы была статистика, а для того, чтобы быть площадками для налаживания общения в определенной среде.

Об этом сказала заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк на выездном заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики в Луцке.

«Наша задача - это быть самим убежденным в том, что музеи, театры должны стать площадками, должны стать нашими местами диалогов ... Иметь театры или библиотеки для того, чтобы иметь статистику, это же нам неинтересно, и это точно неинтересно нашим детям. А иметь такие учреждения как места для того, чтобы люди встречались и говорили друг с другом. Только тогда такие места культуры будут иметь значения», - отметила она.

Также Подоляк подчеркнула, что не будет ни Волыни, ни Полесья, ни Галичины, ни Слобожанщины, если у нас будут только хорошие дороги, хорошая медицина, образование и будут удовлеворены человеческие базовые потребности, ведь они являются неполными без гуманитарного пространства.

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«Людям просто будет неинтересно жить. Когда человек не имеет возможности развиваться, думать, обсуждать, тогда прекращается жизнь. Мы хотим, чтобы в наших ОТГ, цветущих селах в будущем были музеи, библиотеки, дома культуры, были площадки для диалогов», - отметила она.

Также заместитель министра МКМС добавила, что очень важно не сбавлять темп и не потерять то положительное, что сделала предыдущая власть в культурной сфере.

Выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики проходит 28-29 ноября в Луцке Волынской области.

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Минкульт, Владимир Бородянский, Ирина Подоляк.
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