"Площадки для диалогов": Минкульт хочет окультурить жизнь в селах

Новости Украины:У Бородянского хотят, чтобы музеи и театры стали "местами диалогов".

Театры, музеи, библиотеки должны существовать не для того, чтобы была статистика, а для того, чтобы быть площадками для налаживания общения в определенной среде.

Об этом сказала заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк на выездном заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики в Луцке.

«Наша задача - это быть самим убежденным в том, что музеи, театры должны стать площадками, должны стать нашими местами диалогов ... Иметь театры или библиотеки для того, чтобы иметь статистику, это же нам неинтересно, и это точно неинтересно нашим детям. А иметь такие учреждения как места для того, чтобы люди встречались и говорили друг с другом. Только тогда такие места культуры будут иметь значения», - отметила она.

Также Подоляк подчеркнула, что не будет ни Волыни, ни Полесья, ни Галичины, ни Слобожанщины, если у нас будут только хорошие дороги, хорошая медицина, образование и будут удовлеворены человеческие базовые потребности, ведь они являются неполными без гуманитарного пространства.

«Людям просто будет неинтересно жить. Когда человек не имеет возможности развиваться, думать, обсуждать, тогда прекращается жизнь. Мы хотим, чтобы в наших ОТГ, цветущих селах в будущем были музеи, библиотеки, дома культуры, были площадки для диалогов», - отметила она.

Также заместитель министра МКМС добавила, что очень важно не сбавлять темп и не потерять то положительное, что сделала предыдущая власть в культурной сфере.

Выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики проходит 28-29 ноября в Луцке Волынской области.