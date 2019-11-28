Процветание и развитие: мода на нишевые культурные мероприятия растет

Новости Украины:Исследование гласит, что в Украине растет спрос на нишевые культурные мероприятия.

Культурные мероприятия пользуются все большей популярностью в Украине, в частности, растет спрос на нишевые мероприятия, свидетельствует аналитический отчет "Экономическая привлекательность украинской культуры" Института экономических исследований и политических консультаций.

"Спрос на культурные продукты растет, особенно на культурные продукты, связанные с современными технологиями или соцсетями. Например, музеи с интерактивными технологиями. Также растет спрос на нишевые мероприятия, например, джазовые фестивали", – отметила старший научный сотрудник института Ирина Федец, представляя результаты исследования на пресс-конференции.

В ходе исследования был опрошен 21 респондент – деятели культуры, эксперты и общественные деятели.

При этом в основном фестивали в Украине остаются бесприбыльными, однако и не безубыточными: их, как правило, поддерживают спонсоры и меценаты, указала Федец.

"Кто работает в убыток – так это украинские телеканалы. Их собственники сами еще и субсидируют деятельность телеканалов, так что инвестиции в эту отрасль делаются не ради прибыли", – отметила Федец.

Развитие сферы культуры влечет за собой развитие туризма и другие экономические эффекты, подчеркнул, в свою очередь, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Основными участниками культурного рынка в мире являются муниципалитеты, которые понимают, что культурно-креативные индустрии – инструмент развития территорий, в том числе в депрессивных районах", – сказал он.

Бураковский также отметил, что культурно-креативные индустрии – один из главных потребителей инноваций и поставщик соответствующих ресурсов для других отраслей.

"Во многих небольших и средних компаниях в Европе от 8% до 20% штата – это представители креативно-культурного направления. Например, маркетинг невозможен без использования ресурсов этой индустрии", – сказал он.