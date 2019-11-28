Скачать
Четверг, 28.11.2019
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Правительство хочет увеличить долю возобновляемой энергетики в Украине
Правительство хочет увеличить долю возобновляемой энергетики в Украине
Мальме 3:2 Динамо: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Мальме 3:2 Динамо: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)

Назначение новых судей: Зеленский рассмотрит предложение ВСП

Назначение новых судей: Зеленский рассмотрит предложение ВСП
22:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:ВСП внесет Зеленскому представление о назначении полсотни судей.

Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении 49 судей.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

"Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении 49 судей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не являются вакантными.

Судьи прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности, и решением ВККСУ они признаны соответствующими занимаемой должности и рекомендованы для назначения на должность.

Президент назначил семь глав РГА

Поэтому ВСП внесет представление президенту о назначении 49 судей, с фамилиями которых можно ознакомиться на сайте ведомства.

В то же время ВСП решил отложить рассмотрение материалов о внесении Президенту Украины представления о назначении Ирины Голенко на должность судьи хозяйственного суда Луганской области; Андрея Анохина на должность судьи Козелецкого районного суда Черниговской области и Ольги Шалпегиной на должность судьи Заводского районного суда города Запорожья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Владимир Зеленский, ВСП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)
02 Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
03 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
05 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
&quot;Площадки для диалогов&quot;: Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь