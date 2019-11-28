Назначение новых судей: Зеленский рассмотрит предложение ВСП

Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении 49 судей.
Об этом сообщается на сайте ВСП.
"Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении 49 судей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не являются вакантными.
Судьи прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности, и решением ВККСУ они признаны соответствующими занимаемой должности и рекомендованы для назначения на должность.
Поэтому ВСП внесет представление президенту о назначении 49 судей, с фамилиями которых можно ознакомиться на сайте ведомства.
В то же время ВСП решил отложить рассмотрение материалов о внесении Президенту Украины представления о назначении Ирины Голенко на должность судьи хозяйственного суда Луганской области; Андрея Анохина на должность судьи Козелецкого районного суда Черниговской области и Ольги Шалпегиной на должность судьи Заводского районного суда города Запорожья.