Скачать
Пятница, 29.11.2019
Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
Кабмин предлагает поднять тариф на свет: кто будет платить больше
Кабмин предлагает поднять тариф на свет: кто будет платить больше
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
29 ноября - приметы и обряды в День апостола Матвея
29 ноября - приметы и обряды в День апостола Матвея

В МОН усовершенствуют механизм сертификации

В МОН усовершенствуют механизм сертификации
07:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Первые зарегистрировавшиеся 705 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что первые зарегистрировавшиеся 705 педагогов из 857 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию, сообщила, сообщила пресс-служба Минобразования.

Педагоги, участвовавшие в сертификации, получили свои результаты в электронных кабинетах участников.

"Я бы хотела поблагодарить абсолютно всех учителей, которые приняли участие в сертификации - независимо от результата. Каждый из вас внес свой вклад для совершенствования механизма сертификации. Именно на основе ваших результатов и опыта мы будем совершенствовать процедуру на будущее", - отметила Новосад в рамках Форума участников пилотного эксперимента Нуш "Агенты перемен".

Как отмечается, определение прошедших сертификацию учителей зависело от принятия участия педагогов во всех обязательных этапах пилота, а также преодолению установленного спецкомиссией порога сдачи из двух основных этапов сертификации.

"Около 4 млн женщин сидят дома": Новосад выступила за развитие в Украине дошкольного образования

"Всего в последнем этапе - проведении независимого тестирования - приняло участие 807 учителей. Из них 31 Участник не загрузил собственно е-портфолио и был снят по сертификации по техническим причинам", - сказано в сообщении.

Второе заседание комиссии при Минобразования состоялось 27 ноября по определению результатов сертификации педагогических работников. Эксперты определили предельное количество баллов, которые необходимо набрать для сдачи сертификации. За этап изучения практического опыта работы участников - 72 балла, за этап независимого тестирования - 50 баллов. Сертификаты действуют 3 года, начиная с 1 января 2020 г., конечный срок действия – 31 декабря 2022 г.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобразования, МОН, Образование, Анна Новосад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
02 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
03 Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
04 Прекрасная пара: Влад Яма снялся в фотосессии со своей любимой женой (Фото)
05 Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Преемник Туска назвал свою приоритетную задачу
Преемник Туска назвал свою приоритетную задачу
Работают в поте лица: Минюст готовит экспертный офис к запуску
Минюст готовит экспертный офис к запуску
Грозы и мокрый снег: чем &quot;порадует&quot; нас конец ноября
Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
Черная пятница 2019: история больших скидок
Черная пятница 2019: история больших скидок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь