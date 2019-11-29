Работают в поте лица: Минюст готовит экспертный офис к запуску

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07:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости Украины:Антирейдерская комиссия Минюста рассматривает до 70 жалоб в неделю

Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации еженедельно рассматривает по существу около 70 обращений.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук.

"Понемногу наводим порядок в документах Антирейдерской комиссии. Готовим экспертный офис к запуску. Рассмотрение жалоб по существу увеличили до 60-70 за неделю. Аннулировали доступ к государственным реестрам более полусотни регистраторам, которые грубо нарушают закон. Продолжаем тотальную чистку", - написала Онищук.

Кроме того, по ее словам, изменен формат подачи выводов комиссии.

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"Все новые выводы публикуем на сайте. Выводы за предыдущие периоды тоже понемногу выкладываем. Ждем новые качественные кадры. Еще далеко до идеала, но картинка реально меняется к лучшему", - добавила Онищук.

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Минюст, Антирейдерская комиссия, Ольга Онищук.
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