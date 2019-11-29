Работают в поте лица: Минюст готовит экспертный офис к запуску

Новости Украины:Антирейдерская комиссия Минюста рассматривает до 70 жалоб в неделю

Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации еженедельно рассматривает по существу около 70 обращений.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук.

"Понемногу наводим порядок в документах Антирейдерской комиссии. Готовим экспертный офис к запуску. Рассмотрение жалоб по существу увеличили до 60-70 за неделю. Аннулировали доступ к государственным реестрам более полусотни регистраторам, которые грубо нарушают закон. Продолжаем тотальную чистку", - написала Онищук.

Кроме того, по ее словам, изменен формат подачи выводов комиссии.

"Все новые выводы публикуем на сайте. Выводы за предыдущие периоды тоже понемногу выкладываем. Ждем новые качественные кадры. Еще далеко до идеала, но картинка реально меняется к лучшему", - добавила Онищук.