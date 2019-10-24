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Минюст назначил председателя антирейдерского комитета

Минюст назначил председателя антирейдерского комитета
17:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Кроме обновления состава антирейдерской комиссии происходит формирование Экспертного офиса по вопросам государственной регистрации.

Новым председателем комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации назначен первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Этот экспертный офис придет на смену комиссии. Он не просто будет рассматривать материалы жалоб и готовить заключения по ним, а делать обобщения проблематики в сфере государственной регистрации и сразу формировать предложения изменений в законодательство и совершенствование программного обеспечения государственных реестров. То есть будем иметь так называемый "единый цикл", - заявил министр.

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Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук подчеркнула, что отныне принципами работы комиссии будут диалог, прозрачность и законность. Заседания комиссии будут проходить в формате круглого стола, будет создана горячая линия для общения с жалобщиками, а решения будут базироваться на букве закона, несмотря на возможное давление со стороны СМИ и политиков.

"Также мы прекращаем рассматривать корпоративные споры и отменять регистрацию прав, возникших на основании сделок, которые не признаны судом недействительными, и начинаем составлять профессиональные расширенные заключения, в которых (даже если законодательство обязывает вынести отказ в рассмотрении жалобы) закладываем в мотивировочной части анализ нарушений проведенных регистрационных действий, который поможет людям выиграть в дальнейшем судебные процессы", - добавила Онищук. 

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Минюст, Денис Малюська, Евгений Горовец.
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