Скачать
Пятница, 29.11.2019
Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
Кабмин предлагает поднять тариф на свет: кто будет платить больше
Кабмин предлагает поднять тариф на свет: кто будет платить больше
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
29 ноября - приметы и обряды в День апостола Матвея
29 ноября - приметы и обряды в День апостола Матвея

У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Смотрите фото (10)
У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления
08:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Матвей - древнееврейское имя. В переводе значит как "Дарованный Богом", "Божий дар".

Матвей прямо излучает здоровье. У него всегда бодрый вид, он посещает различные спортивные секции. Матвей — настоящий защитник. В детстве — не капризный ребенок. Он беспрекословно слушается родителей. Всегда и со всеми честный: никогда не обманывает и не любит, когда обманывают его. В школе учится хорошо, ему нравится посещать занятия.

Взрослый Матвей не любит превосходить над другими, ему проще слиться с толпой. Не любит строить карьеру, подниматься вверх по карьерной лестнице. Ему это неинтересно, единственное его требование к работе — это получение материального вознаграждения, а какую работу выполнять для него не важно.

Матвеи обычно очень скромные. Иногда стесняются даже познакомиться с девушкой, которая им нравится. Не любит конфликтов, ему проще уйти от конфликтной ситуации. Любит спокойную и размеренную жизнь. Иногда даже плывет по течению, не думая о последствиях. Не стремится прославиться или стать известным, напротив, любит оставаться незамеченным.

Поздравления

Я не знаю парня лучше,

Красивее и умней,

Чем наш друг, товарищ верный

Просто сказочный Матвей.

 

Поздравляю с днем великим

И желаю не хворать.

Цели ставить, добиваться,

Не переставать мечтать.

 

Другом быть всегда надежным,

И защитой для семьи.

За звездой своей заветной

Сквозь препятствия иди.

Дорогой ты наш Матвей,

Поздравок прими скорей:

Мы тебе желаем счастье

Вырвать у судьбы из пасти,

Преодолеть преграды ловко,

Используя свою сноровку,

А дальше жить на всю катушку,

Имея клёвую подружку.

Ты всегда инициатор

Сложных и больших затей.

Ты — великий реформатор

И придумщик, наш Матвей.

 

Пусть талант твой процветает

И приносит прибыль.

Чтоб всегда был у руля,

Из игры не выбыл.

 

Пусть любовь тебя накроет,

Как волна цунами.

Чтобы жил всегда счастливо,

И не знал страданий.

В замечательный твой праздник,

Я хочу тебя поздравить,

Пожелать тебе успехов,

Чтоб не подводила память,

Чтобы весело жилось,

Чтобы сладко спалось,

Ну а если не спалось —

О любви мечталось!

Береги себя, Матвей!

Будь счастливым,

Не болей!

Ты очень добрый по своей натуре,

И яркости тебе не занимать,

И если даже в жизни хмуро,

Стараешься не раскисать.

 

Матвей, сегодня в день особый,

Успеха и удачи пожелать хочу,

Пусть сбудутся мечты, желанья,

И все пусть будет по плечу.

 

И пусть покинут дом невзгоды,

И счастье ты свое найдешь,

И пусть отступит все плохое,

И ты красиво заживешь!

Матвею я желаю сильным быть мужчиной,

Свои чтоб интересы развивал.

На сердце у него, пускай не будет льдины,

Желаю, чтоб от чувств порхал.

 

Любви желаю сладкой как клубника,

Чтобы здоровым был будто титан.

Чтобы судьба его не обижала,

И ключ от счастья чтоб был дал.

Дорогой наш, милый друг,

Чудо-человек Матвей,

Чувство юмора твое

Делает тебя сильней,

Ну а мы с тобой всегда,

Чтобы не случилось вдруг,

Счастье пусть к тебе придет,

Освещает все вокруг.

Ты надежды не теряй,

Верь в себя и не забудь,

Если трудности придут,

Ты сильней их все же будь!

Матвей не гонял снегирей.

Матвей не пинал голубей,

Напротив, учился Матвей.

Успеха добился Матвей.

 

Поздравим сегодня его,

Отпразднуем торжество!

Он лучшее существо!

Давайте водить хоровод.

Ум теряют неизменно

От харизмы все твоей,

Парень ты у нас ведь видный,

Ненаглядный наш Матвей.

 

Пожелать хотим успехов,

Чтоб тебе во всем везло,

Чтобы дело твоей жизни

Радость и доход несло.

Забавные СМС-поздравления с днем рождения 29 ноября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, День ангела, 29 ноября, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Поздравления с днем ангела, Поздравления с именинами, Именины Матвея, Поздравление с днем Матвея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
02 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
03 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
04 Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
05 Прекрасная пара: Влад Яма снялся в фотосессии со своей любимой женой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевела
Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевела
Работают в поте лица: Минюст готовит экспертный офис к запуску
Минюст готовит экспертный офис к запуску
Грозы и мокрый снег: чем &quot;порадует&quot; нас конец ноября
Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
Черная пятница 2019: история больших скидок
Черная пятница 2019: история больших скидок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь