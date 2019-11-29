У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Новости Украины:Матвей - древнееврейское имя. В переводе значит как "Дарованный Богом", "Божий дар".

Матвей прямо излучает здоровье. У него всегда бодрый вид, он посещает различные спортивные секции. Матвей — настоящий защитник. В детстве — не капризный ребенок. Он беспрекословно слушается родителей. Всегда и со всеми честный: никогда не обманывает и не любит, когда обманывают его. В школе учится хорошо, ему нравится посещать занятия.

Взрослый Матвей не любит превосходить над другими, ему проще слиться с толпой. Не любит строить карьеру, подниматься вверх по карьерной лестнице. Ему это неинтересно, единственное его требование к работе — это получение материального вознаграждения, а какую работу выполнять для него не важно.

Матвеи обычно очень скромные. Иногда стесняются даже познакомиться с девушкой, которая им нравится. Не любит конфликтов, ему проще уйти от конфликтной ситуации. Любит спокойную и размеренную жизнь. Иногда даже плывет по течению, не думая о последствиях. Не стремится прославиться или стать известным, напротив, любит оставаться незамеченным.

Поздравления

Я не знаю парня лучше,

Красивее и умней,

Чем наш друг, товарищ верный

Просто сказочный Матвей.

Поздравляю с днем великим

И желаю не хворать.

Цели ставить, добиваться,

Не переставать мечтать.

Другом быть всегда надежным,

И защитой для семьи.

За звездой своей заветной

Сквозь препятствия иди.

Дорогой ты наш Матвей,

Поздравок прими скорей:

Мы тебе желаем счастье

Вырвать у судьбы из пасти,

Преодолеть преграды ловко,

Используя свою сноровку,

А дальше жить на всю катушку,

Имея клёвую подружку.

Ты всегда инициатор

Сложных и больших затей.

Ты — великий реформатор

И придумщик, наш Матвей.

Пусть талант твой процветает

И приносит прибыль.

Чтоб всегда был у руля,

Из игры не выбыл.

Пусть любовь тебя накроет,

Как волна цунами.

Чтобы жил всегда счастливо,

И не знал страданий.

В замечательный твой праздник,

Я хочу тебя поздравить,

Пожелать тебе успехов,

Чтоб не подводила память,

Чтобы весело жилось,

Чтобы сладко спалось,

Ну а если не спалось —

О любви мечталось!

Береги себя, Матвей!

Будь счастливым,

Не болей!

Ты очень добрый по своей натуре,

И яркости тебе не занимать,

И если даже в жизни хмуро,

Стараешься не раскисать.

Матвей, сегодня в день особый,

Успеха и удачи пожелать хочу,

Пусть сбудутся мечты, желанья,

И все пусть будет по плечу.

И пусть покинут дом невзгоды,

И счастье ты свое найдешь,

И пусть отступит все плохое,

И ты красиво заживешь!

Матвею я желаю сильным быть мужчиной,

Свои чтоб интересы развивал.

На сердце у него, пускай не будет льдины,

Желаю, чтоб от чувств порхал.

Любви желаю сладкой как клубника,

Чтобы здоровым был будто титан.

Чтобы судьба его не обижала,

И ключ от счастья чтоб был дал.

Дорогой наш, милый друг,

Чудо-человек Матвей,

Чувство юмора твое

Делает тебя сильней,

Ну а мы с тобой всегда,

Чтобы не случилось вдруг,

Счастье пусть к тебе придет,

Освещает все вокруг.

Ты надежды не теряй,

Верь в себя и не забудь,

Если трудности придут,

Ты сильней их все же будь!

Матвей не гонял снегирей.

Матвей не пинал голубей,

Напротив, учился Матвей.

Успеха добился Матвей.

Поздравим сегодня его,

Отпразднуем торжество!

Он лучшее существо!

Давайте водить хоровод.

Ум теряют неизменно

От харизмы все твоей,

Парень ты у нас ведь видный,

Ненаглядный наш Матвей.

Пожелать хотим успехов,

Чтоб тебе во всем везло,

Чтобы дело твоей жизни

Радость и доход несло.