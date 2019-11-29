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В Минкульте прокомментировали законопроект о дезинформации

В Минкульте прокомментировали законопроект о дезинформации
11:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В законе о противодействии фейкам будут предохранители давления на медиа.

В законопроекте по противодействию дезинформации закладываются принципы, которые сделают невозможным использование его для давления на медиа.

Об этом рассказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук в эфире "Украинского радио".

"В законопроекте закладываются принципы, что любой механизм защиты (от дезинформации - ред.) должен быть таким, чтобы его невозможно было использовать для давления на неугодные медиа", - подчеркнул замминистра.

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При этом он добавил, что определение "дезинформация", которое существует в европейских документах, не годиться для украинских реалий, поэтому сейчас в профильном министерстве совместно с экспертами работают над этим при разработке соответствующего законопроекта.

"Мы привлекли европейских и локальных экспертов, которые борются с фейками. Многие общественные организации, например StopFake, сегодня действительно работают над этими кейсами и разбирают их. Собственно, мы сейчас разрабатываем это определение дезинформации, поскольку оно является одним из сверхважных", - сказал чиновник.

Максимчук также озвучил определение дезинформации, которое используют в ЕС. "Дезинформация - очевидно ложная информация или таковая, которая вводит в заблуждение и которая в совокупности создана, представлена и распространена с целью экономической выгоды или намеренного введения в заблуждение общественности; может причинить вред обществу из-за угрозы демократическим политическим процессам, процессам разработки политики, а также таким общественным благам, как защита здоровья граждан, окружающей среды и безопасность".

При этом понятие "дезинформации" не охватывает недостоверную рекламу, ошибки в отчетности, сатиру и пародию, а также критические суждения журналистов.

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"Мы осознаем ответственность за то, что мы должны создать такое определение, которое точно будет из набора определенных критериев, которые в совокупности будут составлять это понятие" дезинформации", - сказал замминистра.

При этом, по словам Максимчука, гражданам должны быть обеспечены условия для получения достоверной, всесторонней и объективной информации.

"Инструменты защиты от дезинформации - это более комплексный вопрос. В частности, это запрет на финансирование или владение медиа гражданами и лицами из РФ. Это очень важный аспект. Сейчас все компании являются частными, при этом они глубоко убыточны, то есть они не являются бизнесом, они является рупором", - пояснил он.

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Законопроект, Минкульт, Фэйк, Анатолий Максимчук.
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