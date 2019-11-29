Княжицкий: Медведчук от решения суда не выиграл

Новости Украины:Княжицкий сообщил, что доволен решением суда по его иску к Медведчуку.

Народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообшил, что удовлетворен решением Оболонского районного суда г.Киева по его иску к главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), народному депутату Виктору Медведчуку.

"На этот раз рассматривался мой иск к Медведчуку, а не его ко мне. И Медведчук в суде опроверг собственное утверждение о том, будто бы я готовил покушение на него. Он убедил суд, что это не факт, а его предположение, мнение, суждение. Меня это решение суда устраивает, потому что Медведчук уже не будет требовать от МВД преследовать меня", - написал Княжицкий на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

При этом парламентарий отметил, что Медведчук от этого решения "не выиграл".

Как известно, 28 февраля 2018 года Княжицкий подал в суд на Медведчука. Причиной судебного спора стало интервью Медведчука, в котором, среди прочего, тот заявил, что Княжицкий призвал к его "физической ликвидации". В своем иске Княжицкий просил суд признать эту информацию недостоверной и опровергнуть ее.

26 ноября Оболонский районный суд г. Киева принял решение оставить иск Княжицкого без удовлетворения.