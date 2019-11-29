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Насколько украинское государство поддерживает кинематограф: результаты мониторинга

Насколько украинское государство поддерживает кинематограф: результаты мониторинга
11:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве представили результаты анализа эффективности государственной поддержки кинематографии.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отмечает, что за минувшие пять лет в Украине не была построена система обязательств продюсеров за финансирование фильмов Государственным агентством по вопросам кино.

"К сожалению, за эти пять лет мы не построили систему обязательств продюсеров относительно полученных денег. Сегодня, когда продюсер получает деньги, у нас нет обязательств по количеству зрителей, по количеству возвращенных средств, и вообще обязательств как таковых по количеству фестивалей или наград. Есть только общее обязательство, чтобы фильм вышел, и даже эти обязательства часто нарушались", - сказал Бородянский на пресс-конференции на тему: "Презентация результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии" в пятницу в Киеве.

По словам первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолия Максимчука, за пять лет государство через Государственное агентство по вопросам кино профинансировало 1,6 млрд грн на 224 фильма (92 продюсера). В частности, на массовое кино было выделено 1,103 млрд грн (67 фильмов), на авторское - 171,3 млн грн (16), на анимацию 150,8 млн грн (31), не игровое кино - 115,6 млн грн (74), дебютные - 76,3 млн грн (36).

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В ТОП-5 продюсеров по сумам финансирования и количеству профинансированых фильмов вошли: Владимир Филипов, Андрей Суярко, Алла Овяникова (148,4 млн грн на 15 фильмов); Максим Асадчий (119,1 млн грн на 9 фильмов); Олег Щербина (80,7 млн грн на 10 фильмов); Игорь Савиченко (61,5 млн грн на 16 фильмов); Егор Олесов, Оксана Мельничук (55,8 млн грн).

Бокс-офис фильмов, которые финансировало Госкино, составил 265,5 млн грн. 33,85 млн грн было возвращено продюсерами в Госкино.

В ТОП-5 фильмов по возврату финансирования вошли: "Скажене весілля" (Юрий Горбунов), "Я Ты Он Она" (Владимир Зеленский), "Секс и ничего личного" (Влад Ряшин), "Незламна" (Егор Олесов) и "Киборги" (Иванна Дядюра). В ТОП-5 по зрительской аудитории вошли фильмы: "Я Ты Он Она", "Скажене весілля", "Украденная принцесса", "Киборги" и "Секс и ничего личного".

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Отмечается, что 80% зрительской аудитории собрали фильмы, которые получили только 18% от средств Госкино.

Данный отчет формировался по состоянию на 1 октября 2019 года. Вся информация предоставлена Госкино после предварительной проверки продюсерами.

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Кинематограф, Минкульт, Владимир Бородянский, Украинский кинматограф.
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