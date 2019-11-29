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Денисова: Шумков жалуется на ухудшение здоровья

Денисова: Шумков жалуется на ухудшение здоровья
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Российская сторона заявляет, что Александр Шумков получил необходимую медицинскую помощь, но украинец жалуется на головные боли и судороги.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает, что в Российской Федерации заявили о предоставлении медицинской помощи незаконно осужденному в РФ украинскому солдату Александру Шумкову, но украинец жалуется на головные боли и мышечные судороги.

Как сообщила омбудсмен в социальной сети Facebook, она получила ответ на свое обращение от "УФСИН России по Тверской области" по поводу незаконно осужденного Шумкова.

В частности, она сообщила, что по словам руководителя службы исполнения наказаний в Тверской области РФ, Шумков за период незаконного заключения "получал амбулаторную медицинскую помощь". В тексте ответа указано, что 27 августа 2019 года его осмотрел врач-терапевт. По назначению Шумков якобы "получил своевременное лечение в полном объеме".

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Также Денисова сообщила, что ответ аналогичного содержания написан и о лечении гражданина Украины после окончания им голодовки.

Кроме того, в письме есть информация, что Шумков якобы "не подвергался жестокому обращению, а физическое и морально-психологическое давление со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения не осуществлялось".

В то же время, как отметила омбудсмен, несмотря на "полученную медицинскую помощь", Шумков продолжает жаловаться на периодические головные боли и мышечные судороги.

Вместе с тем, по её информации, на днях состоялась встреча Шумкова и консула посольства Украины в РФ, где присутствовал руководитель медицинской службы "УФСИН России по Тверской области".

"Он пояснил, что эти боли возникают в результате вегетососудистой дистонии, что является следствием эмоционального и нервного перенапряжения и длительного пребывания в стрессовой ситуации. При этом, показаний о проведении специализированных обследований сосудов головного мозга пока нет", - заявила Денисова.

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Также она сообщила, что "по согласию Александра была достигнута договоренность с руководством пенитенциарного учреждения о возможности проведения соответствующего медицинского обследования сосудов головного мозга с использованием МРТ за собственные деньги".

Кроме того, омбудсмен уточнила, что "в ходе дальнейшего разговора наш соотечественник сообщил, что снова произошло два инцидента оскорбительного и унизительного отношения со стороны работников колонии из-за его национальной принадлежности".

Денисова отметила, что продолжает держать на личном контроле дело и состояние здоровья незаконно осужденного в РФ Шумкова.

"Для дальнейшей защиты прав гражданина Украины буду делать соответствующие обращения к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Призываю комиссара Совета Европы Дуню Миятович, а также Посольство Украины в РФ действовать скоординировано, чтобы вовремя осуществлять необходимое реагирование на нарушение прав и свобод Шумкова", - заявила она.

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Россия, РФ, Людмила Денисова, Александр Шумков.
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