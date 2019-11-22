Денисова просит Москалькову посодействовать в лечении Лимешко

Новости Украины:У Генадия Лимешко начались серйозные проблемы со здоровьем, а в тюрьме ему не оказывают надлежащею медпомощь.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову посодействовать в проведении медицинского обследования и оказании медицинской помощи незаконно осужденному фигуранту "дела украинских диверсантов", гражданину Украины Геннадию Лимешко.

Об этом Денисова написала в социальной сети Facebook.

"У незаконно осужденного гражданина Украины Геннадия Лимешко, который содержится в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю, ухудшилось состояние здоровья. Согласно предоставленной информации, у Геннадия Лимешко начались проблемы с кожей, появились раны на руках, локтях и ногах", - сообщила Денисова.

Кроме того, омбудсмен заявила, что на ногах у Лимешко появились болезненные высыпания.

"Но несмотря на существующие проблемы со здоровьем, администрация исправительного учреждения не обеспечивает оказание необходимой медицинской помощи гражданину Украины", - добавила Денисова.

По ее словам, указанное противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы.

"Поэтому в неотложном порядке обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав нашего гражданина, а именно содействовать в проведении полного медицинского обследования, по результатам которого оказать квалифицированную медицинскую помощь", - подчеркнула Денисова.

Она напомнила, что украинец задержан правоохранительными органами РФ в августе 2017 года и осужден "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

В августе-сентябре 2017 года по обвинению по "делу украинских диверсантов" были задержаны Геннадий Лимешко, Юнус Машарипов, Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, а в феврале 2018 года - Константин Давыденко.