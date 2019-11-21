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Фигуранты второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" остаются в СИЗО

Фигуранты второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" остаются в СИЗО
18:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Наручники

Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов на продление меры пресечения четверым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Таким образом, Сервет Газиев, Асан Яников, Шабан Умеров и Иззет Абдуллаев останутся в СИЗО до 15 февраля.

"Сегодня прошли заседания по рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов на продление меры пресечения до 15 февраля, вынесенное Киевским судом (подконтрольным России Киевским райсудом Симферополя). Заседание проходило в закрытом режиме, хотя в Киевском районном суде проходило в открытом режиме, на оглашение решения суда пустили родственников Шабана Умерова. Закончилось заседание как обычно: апелляционную жалобу отклонили, мотивировав это тем, что обстоятельства не изменились, якобы они могут скрыться от следствия и повлиять на свидетелей", – рассказал адвокат Эдем Семедляев.

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Сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один – Раим Айвазов – содержится в СИЗО Симферополя, еще один – Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов "Крымской солидарности" после массовых обысков 27 марта в аннексированном Крыму, призвал к их немедленному освобождению из российского СИЗО.

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что призывы представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира освободить арестованных активистов "Крымской солидарности", гражданских журналистов в Крыму вызывают "недоумение".

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Крым, Хизб-ут-Тахрир, Оккупированный полуостров, Симферопольская группа.
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