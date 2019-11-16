"Дела Хизб ут-Тахрир": у Мустафаева отобрали медикаменты

Новости Украины:Представители Федеральной службы исполнения наказаний РФ пока не комментировали ситуацию.

Во время этапирования из Симферополя в СИЗО российского Ростова-на-Дону у фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева изъяли медикаменты.

Об этом адвокат Лиля Гемеджи сообщила в комментарии Крым.Реалии.

"Когда он находился в Краснодарском СИЗО в камере размером четыре квадратных метра, его сокамерник заболел вирусным заболеванием. Соответственно для того, чтобы предотвратить заболевание и укрепить иммунитет после прошлой болезни, у него были лекарства - витамины и противовирусные препараты. Вот эти препараты у него изъяли, сказав, что в СИЗО Ростова-на-Дону медикаментов достаточно и помощи, которую оказывают в СИЗО Ростова, тоже достаточно", – отметила адвокат.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая: Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года в Крыму также были задержаны координатор "Крымской солидарности" Мустафаев и Эдем Смаилов. Обвинения против них присоединили к делу "Хизб ут-Тахрир".

13 ноября 2019 года во время заседания по делу ялтинской группы "Хизб ут-Тахрир" фигуранты дела сообщили адвокату Эдему Семедляеву, что 11 ноября Салиева поместили в карцер.

По их словам, это произошло из-за того, что во время обыска в камере у Салиева забрали наручные часы, которые нужны ему для ориентирования во времени, чтобы не пропустить пятикратную молитву, которую читают мусульмане. В знак протеста, настаивая на том, чтобы часы отдали, Салиев не зашел во время пересчета в камеру, за что его поместили в карцер.

15 ноября в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошло первое заседание по рассмотрению второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Как сообщалось ранее, Российская оккупационная власть Крыма выставила на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института в Симферополе.