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"#FreeAseyev": Сенцов запустил флешмоб (Фото)

"#FreeAseyev": Сенцов запустил флешмоб (Фото)
08:05 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Олег Сенцов призывает освободить журналиста Станислава Асеева

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов призывает освободить журналиста Станислава Асеева, которого по решению так называемого "Верховного суда ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщила директор украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.

Отмечается, что Сенцов принял участие в мероприятии Пен-клуба в Лондоне, начался с флешмоба в поддержку журналиста.

Правозащитная акция #FreeAseyev происходила 15 ноября также в Киеве в артпростори IZONE, известно также, что к ней присоединились в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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Известно, что по данным Центра гражданских свобод в России и оккупированном Крыму осталось за решеткой минимум 86 человек. Также, согласно информации Службы безопасности Украины, боевики на Донбассе удерживают в плену 227 Украинская.

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Все по теме:

Крым, НСЖУ, РФ, Режиссер, Олег Сенцов, Украинский режиссер, Станислав Асеев.
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