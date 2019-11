"#FreeAseyev": Сенцов запустил флешмоб (Фото)

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов призывает освободить журналиста Станислава Асеева, которого по решению так называемого "Верховного суда ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщила директор украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.

Отмечается, что Сенцов принял участие в мероприятии Пен-клуба в Лондоне, начался с флешмоба в поддержку журналиста.

PEN International evening in London with Oleg Sentsov has started with flashmob #FreeAseyev pic.twitter.com/CnqqyaJRiT

— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019