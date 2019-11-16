"#FreeAseyev": Сенцов запустил флешмоб (Фото)

Новости Украины:Олег Сенцов призывает освободить журналиста Станислава Асеева

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов призывает освободить журналиста Станислава Асеева, которого по решению так называемого "Верховного суда ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщила директор украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.

Отмечается, что Сенцов принял участие в мероприятии Пен-клуба в Лондоне, начался с флешмоба в поддержку журналиста.

PEN International evening in London with Oleg Sentsov has started with flashmob #FreeAseyev pic.twitter.com/CnqqyaJRiT — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019

Правозащитная акция #FreeAseyev происходила 15 ноября также в Киеве в артпростори IZONE, известно также, что к ней присоединились в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Известно, что по данным Центра гражданских свобод в России и оккупированном Крыму осталось за решеткой минимум 86 человек. Также, согласно информации Службы безопасности Украины, боевики на Донбассе удерживают в плену 227 Украинская.