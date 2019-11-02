Глава НСЖУ об угрозах Портнова: Недопустимо

Новости Украины:Глава НСЖУ отреагировал на угрозы Портнова журналистам "Схем".

Недопустимым назвал давление и угрозы работникам медиа со стороны бывшего заместителя главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Об этом Томиленко написал на своей странице в Facebook.

"Многие представители предыдущей властной команды, с которой профессионально борется господин Портнов, травили и СХЕМЫ, и расследователей в целом. Генпрокурор Луценко презрительно называл журналистов "ищейками". Представители "Народного фронта" адвокатировали обнародование персональных данных "не таких" журналистов. Радикально возбужденные граждане воспринимали заявления политиков, которые унижали неручных журналистов, как призыв к прямой физической агрессии ", - говорится в заметке.

Автор подчеркнул, что "журналистами движет общественный интерес. И лучшая реакция политика на этот интерес - открытость".

Как сообщалось ранее, руководство Радио Свобода / Радио Свободная Европа осудило разглашение персональных данных сотрудников программы расследований "Схемы: коррупция в деталях", а также давление и угрозы в их адрес со стороны Портнова.

Ранее Портнов изложил в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. А также пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации" и "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".