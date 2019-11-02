Президент "Радио Свобода" рассказал о давлении со стороны Портнова

Новости Украины:Президент Радио Свобода заявляет о давлении на журналистов "Схем" со стороны Портнова.

Руководство Радио Свобода/Радио Свободная Европа осуждает разглашение персональных данных сотрудников программы расследований "Схемы: коррупция в деталях".

А также давление и угрозы в их адрес со стороны бывшего народного депутата и экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в заявлении президента Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джейми Флая.

"Радио Свобода/Радио Свободная Европа решительно осуждает недавние преследования журналистов и сотрудников отмеченной многочисленными наградами программы расследований Украинской службы "Схемы: коррупция в деталях". Это неприемлемо", - говорится в заявлении. Также, по мнению Флая, разглашать личную информацию и осуществлять давление на журналистов является противозаконным.

Кроме того, Флай обратился к украинским правоохранителям с призывом отреагировать должным образом на публикацию защищенных законом персональных данных, угрозы и давление на журналистов-расследователей.

"Мы призываем украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности того, кто совершает действия, подрывающие веру общественности в приверженность Украины к свободе слова, и просим обеспечить безопасность нашим журналистам и сотрудникам", - добавил президент Радио Свобода.

Накануне экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов изложил в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", – говорится в заявлении команды.

"Мы считаем исследование влияния Андрея Портнова и его связей с украинской властью общественно важной информации, а его личность - публичной. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления любым другим способом ", - отметили "Схемы".

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информацией о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

"Распространение персональных данных журналистов и персонала, которое задействовано для помощи в сборе информации - это нарушение относительно обнародования персональных данных лиц. Причем данных, которые четко идентифицируют личность и ее место жительства, что представляет угрозу для водителя в этом случае. Статья 6 Закона о защите персональных данных определяет случаи, когда такие данные могут быть распространены. В этом случае такое раскрытие не предусмотрено никакой легальной необходимостью", - анализирует юрист ИРРП Людмила Панкратова.

Панкратова добавляет: "Опасность для журналистов заключается в том, что эти персональные данные были получены из официальных, но не открытых источников - от держателя персональных данных. Например, данные паспорта. Это угрожает безопасности всей редакции. Учитывая то, что власть всячески пытается обесценить работу журналистов, это может быть сигналом к неправомерным действиям в отношении работников редакции. Более того, такое поведение Портнова дает сигнал и источникам, поскольку воспринимается как возможная атака на журналистов".

По словам адвокат Веры Крат, также усматриваются признаки нарушения статьи 171 Уголовного кодекса - воздействие на журналистов с целью препятствования выполнению профессиональных обязанностей - и статьи 182 - относительно незаконного сбора и распространения персональных данных.