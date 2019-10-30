Скачать
Среда, 30.10.2019
"Украина сделала свой выбор": Кулеба говорит о намерении достичь стандартов НАТО за пять лет
"Украина сделала свой выбор": Кулеба говорит о намерении достичь стандартов НАТО за пять лет
Зеленский: Наше информационное поле заминировано
Зеленский: Наше информационное поле заминировано
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Narbis представила "умные" очки, которые не дают отвлекаться от чтения
Narbis представила "умные" очки, которые не дают отвлекаться от чтения

Зеленский: Наше информационное поле заминировано

Зеленский: Наше информационное поле заминировано
18:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский сделал во время выступления на "Форуме единства" в Мариуполе.

Украинское информационное поле "заминировано" агрессией, гневом и манипуляциями, предупредил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал помнить, что жители оккупированных боевиками районов Донбасса – украинские граждане, и вешать на них "ярлыки" нельзя.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, такое заявление Зеленский сделал во время выступления на "Форуме единства" в Мариуполе Донецкой области.

Зеленский: Крым вообще отсутствует в крупных СМИ

"Если действенная гуманитарная политика – это задача в первую очередь государства, то информационная политика – общий вызов и совместная ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей", – подчеркнул он.

Президент констатировал, что сегодня крупные медиа почти не касаются темы Крыма, он исчез из информационной повестки дня СМИ. В то же время, упоминания о людях на неподконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо.

"Сегодня наше информационное поле, думаю, заминировано. Кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика, иногда переполненная ненавистью. По моему мнению, всему обществу, нам, следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно. Здраво. Без лишних эмоций и лозунгов", – указал Президент.

В Мариуполе проходит Форум Единства: Зеленский назвал этапы возвращения Донбасса

Напомним, 28 октября на заседании Согласительного совета первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что во фракции "Слуга народа" намерены обратиться к правоохранителям из-за высказываний народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины относительно президента Зеленского в видео на YouTube.

София Федина вместе с волонтеркой Марусей Зверобой организовали видеотрансляцию, в котором резко раскритиковали манеру общения Зеленского с ветеранами в поселке Золотое, где планируется разведение войск, и обсуждали возможность покушения на его жизнь. Президентская фракция такую риторику считает угрозами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, СМИ, Мариуполь, Владимир Зеленский, Форум единства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
03 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
04 На Донбассе ввели "желтый" режим: что это означает
05 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Замглавы СММ ОБСЕ посетил Золотое
Замглавы СММ ОБСЕ посетил Золотое
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Никакие заявки подаваться не будут
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Никакие заявки подаваться не будут
В Киеве состоится украинская опера Iyov (Фото)
В Киеве состоится украинская опера Iyov (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь