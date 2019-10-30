В Мариуполе проходит Форум Единства: Зеленский назвал этапы возвращения Донбасса

Новости Украины:В Мариуполе начался “Форум единства” - масштабное мероприятие, посвященное институционализации диалога между обществом и властью.

В программе мероприятия - панельные дискуссии под названиями "От бесконечного будущего до планов на завтра. Гуманитарная политика Украины для сохранения связей с гражданами, проживающими на ВОТ","Дороги для украинцев. Как инфраструктура Украины объединяет граждан", "Информационная стратегия для Украины" и другие.

В рамках форума также пройдет публичная лаборатория в поиске совместных решений: что объединяет Украину. Форум транслируется на FB-странице #МКМС и на YouTube-канале Министерства.

В форуме принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, также министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр образования и науки Анна Новосад, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, режиссер Олег Сенцов.

Ожидается, что участие в форуме примет советник секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо, председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, председатель ОО "КрымSOS" Тамила Ташева.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил и заявил, что национальное единство на базе исторического прошлого, языка, гражданских и человеческих ценностей необходимо для сохранения государства и решения других вызовов, которые стоят перед Украиной.

"Мы можем с вами принять хоть десять стратегий национального единства, но без реальных действий мы никогда ни одной из них не достигнем. Единство – это главная тема этого Форума, сейчас оно жизненно необходимо и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов", - сказал Зеленский, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

Глава государства уверен, что крепким фундаментом для национального единства является не только язык и историческое прошлое.

"Объединяющими факторами для построения новой сильной Украины должны стать ценности. Ценности – это самое главное, они объединят нас ради совместного будущего: ценности свободы, ценности демократии, ценности гражданского общества и правового государства, ценности достойной жизни, добра, толерантности, порядочности, уважения к закону, в частной собственности и самая главная ценность, которую мы утрачиваем, - это уважение друг к другу", - считает Зеленский.

"После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма", - сказал он в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

Президент Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения неподконтрольной части Донбасса. По его словам, это: прекращение огня, примирение, безопасная реинтеграция.

Президент отметил, что данная стратегия должна включать четыре обязательных составляющих, одна из которых – прозрачность и публичность.

"Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог", - пояснил Зеленский.

Второй составляющей будущей стратегии, по мнению президента, должна стать системная информационная политика со стороны государства, "но и медиа должны, в хорошем смысле слова, воспитывать читателя и зрителя, повышать медиаграмотность людей".

Зеленский добавил, что третей составляющей является реализм. "Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями", - констатировал президент.

Зеленский подчеркнул, что подход по реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенный и прагматичный.

"Четвертая составляющая – это имплементация. Способность государства воплощать стратегии в жизнь", - заключил он