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Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" остаются в СИЗО

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" остаются в СИЗО
11:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Крымский "суд" оставил под стражей шестерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

"Суд" в оккупированном Крыму отклонил апелляцию адвокатов Айдера Джеппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Руслана Нагаева, Ленура Халилова и Эскендера Сулейманова и оставил всех шестерых в СИЗО до 5 февраля.

По словам адвоката Константина Рустемова, все жалобы "суд" отклонил. Кроме этого, небыли взяты ко вниманию основные доводы, которые неоднократно предоставляла сторона защиты.

10 июня в домах крымских татар, в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, произошли обыски. 

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Российская сторона заявила, что обыски проходили в рамках уголовного производства об участии крымских татар в террористических организациях и они касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". 

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство касательно проводимых обысков а МИД Украины, выразило протест и призвало европейских партнеров усилить давление на РФ. 

Как сообщалось ранее, делегации США, Евросоюза и Украины на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг выступили с осуждением преследований и политических репрессий в оккупированном Россией Крыму, призвав к освобождению всех незаконно заключенных.

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Все по теме:

Крым, Крымские татары, Оккупированный полуостров, "дело Хизб ут-Тазрир".
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