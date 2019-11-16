"Власти" Крыма решили продать здание Украинского геологоразведочного института

Новости Украины:Оккупанты оценили здание института в 232,3 миллиона рублей.

Российская оккупационная власть Крыма выставила на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института в Симферополе. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Российская оккупационная власть Крыма выставила на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института в Симферополе", - сообщили в издании.

Так, соответствующая информация опубликована на официальной площадке для размещения информации о проведении торгов. Сообщается, что стартовая цена составляет 232,3 миллиона рублей (более 87 млн гривен).

"Здание, расположенное недалеко от Детского парка Симферополя, площадью 3405 квадратных метров, а также семь подсобных помещений, выставленные на торги одним лотом", - говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 декабря, а сам аукцион состоится 9 декабря.

Крымское отделение Украинского государственного геологоразведочного института было создано в 1956 году. С 2000 года находилось под управлением Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Согласно информации из открытых источников, крымское отделение института - единственная в Украине отраслевая научно-исследовательское учреждение, которое выполняло научно-исследовательские и опытно-методические работы в области геологии, направленные на обоснование направлений геологоразведочных работ, развитие и освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых, создание новых экологически чистых методов и технических средств безотходной переработки минерального сырья, разработку и совершенствование методов гидрогеологических, инженерно-геологических исследований Мониторинг геологической среды, оценку сейсмической безопасности Крыма.

До аннексии Крыма в институте работали 193 человека, из них - 145 научных сотрудников, в том числе шесть докторов и 34 кандидата наук.

Напомним, третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", соавторами которой стали 38 государств.