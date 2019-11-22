Преследование крымских татар: жена Салиева выступила в ОБСЕ

Крымские татары выходят на одиночные пикеты, чтобы выразить протест против репрессий, однако оккупационная власть фабрикует против них уголовные дела.
Об этом заявила супруга политзаключенного Сейрана Салиева, правозащитница и активистка "Крымской солидарности" Мумине Салиева на мероприятии "Запрет мирных собраний как инструмент дискриминации в оккупированном Крыму", проведенном в рамках Дополнительного совещания по человеческому измерению в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.
"Коллективный дух, сплоченность, защита своего народа – это, что вложено в менталитет крымских татар. Поэтому, когда они видят, что в дома их соотечественников врываются силовики, вооруженные до зубов, с автоматами, с собаками, разбивая окна, двери, - люди не могут делать вид, что ничего не происходит, и спонтанно собираются у домов и у зданий судов. Без организационных действий, они выходят на одиночные пикеты, чтобы выразить свой политический протест против репрессий в отношении коренных жителей Крыма", - заявила Салиева.
Она сообщила, что ее муж, журналист, который считается "рекордсменом" по количеству предъявленных административных и уголовных статей, уже 2 года удерживается в тюрьме только за то, что 12 мая 2016 года, когда проходили обыски в домах четверых крымских татар, а также зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова в Бахчисарае, он рассказал о происходящих облавах в громкоговоритель местной мечети.
"На сегодняшний день наряду с моим супругом удерживаются в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам десятки гражданских журналистов, которые сначала привлекались к административной ответственности исключительно за свою общественную деятельность и активность, за якобы участие в так называемых несанкционированных митингах. Это Нариман Мемедеминов, Марлен Асанов, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов", - заявила правозащитница.
По ее словам, поначалу из рук гражданских журналистов, которые вели стримы на местах обысков, силовики просто выбивали из рук телефоны и камеры. "Но это не остановило решимость активистов приходить на места облав и продолжать репортажи. Поэтому власть решила использовать закон и применить статьи, предусматривающие штрафы и административные аресты, как способ давления на активистов и народ в целом, чтобы заглушить активизм и вселить страх в людей", - сказала Салиева.
Наряду с давлением на активистов проводились попытки срыва ежемесячных встреч "Крымской солидарности", где собирались адвокаты, члены семей политзаключенных, активисты и все неравнодушные.
"Силовики в масках врывались на встречу под предлогом поступившего анонимного звонка, или массовой проверки документов присутствующих, или же вручали адвокатам какие-то предостережения, чтобы не надумали организовать массовые пикеты", - добавила Салиева.
"В Крыму сейчас грубейшим образом нарушаются права крымских татар, коренного народа полуострова, на свободную от притеснений жизнь, на проведение мирных собраний в том числе. Эти факты, как красная черта, которая уже пролегла над судьбой народа", - резюмировала правозащитница.