Преследование крымских татар: жена Салиева выступила в ОБСЕ

Новости Украины:По словам активистки, РФ фабрикует дела против крымских татар, чтобы дискредитировать их.

Крымские татары выходят на одиночные пикеты, чтобы выразить протест против репрессий, однако оккупационная власть фабрикует против них уголовные дела.

Об этом заявила супруга политзаключенного Сейрана Салиева, правозащитница и активистка "Крымской солидарности" Мумине Салиева на мероприятии "Запрет мирных собраний как инструмент дискриминации в оккупированном Крыму", проведенном в рамках Дополнительного совещания по человеческому измерению в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.

"Коллективный дух, сплоченность, защита своего народа – это, что вложено в менталитет крымских татар. Поэтому, когда они видят, что в дома их соотечественников врываются силовики, вооруженные до зубов, с автоматами, с собаками, разбивая окна, двери, - люди не могут делать вид, что ничего не происходит, и спонтанно собираются у домов и у зданий судов. Без организационных действий, они выходят на одиночные пикеты, чтобы выразить свой политический протест против репрессий в отношении коренных жителей Крыма", - заявила Салиева.

Она сообщила, что ее муж, журналист, который считается "рекордсменом" по количеству предъявленных административных и уголовных статей, уже 2 года удерживается в тюрьме только за то, что 12 мая 2016 года, когда проходили обыски в домах четверых крымских татар, а также зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова в Бахчисарае, он рассказал о происходящих облавах в громкоговоритель местной мечети.

"На сегодняшний день наряду с моим супругом удерживаются в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам десятки гражданских журналистов, которые сначала привлекались к административной ответственности исключительно за свою общественную деятельность и активность, за якобы участие в так называемых несанкционированных митингах. Это Нариман Мемедеминов, Марлен Асанов, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов", - заявила правозащитница.

По ее словам, поначалу из рук гражданских журналистов, которые вели стримы на местах обысков, силовики просто выбивали из рук телефоны и камеры. "Но это не остановило решимость активистов приходить на места облав и продолжать репортажи. Поэтому власть решила использовать закон и применить статьи, предусматривающие штрафы и административные аресты, как способ давления на активистов и народ в целом, чтобы заглушить активизм и вселить страх в людей", - сказала Салиева.

Наряду с давлением на активистов проводились попытки срыва ежемесячных встреч "Крымской солидарности", где собирались адвокаты, члены семей политзаключенных, активисты и все неравнодушные.

"Силовики в масках врывались на встречу под предлогом поступившего анонимного звонка, или массовой проверки документов присутствующих, или же вручали адвокатам какие-то предостережения, чтобы не надумали организовать массовые пикеты", - добавила Салиева.

"В Крыму сейчас грубейшим образом нарушаются права крымских татар, коренного народа полуострова, на свободную от притеснений жизнь, на проведение мирных собраний в том числе. Эти факты, как красная черта, которая уже пролегла над судьбой народа", - резюмировала правозащитница.