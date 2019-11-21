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В оккупированном Крыму украинского активиста Приходько перевели в СИЗО

В оккупированном Крыму украинского активиста Приходько перевели в СИЗО
15:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокат Приходько говорит, что работники СИЗО не разрешают ему увидится с родными.

В оккупированном Симферополе незаконно арестованного украинского активиста Олега Приходько содержат в спецблоке СИЗО.

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Назим Шеихмамбетов, который сегодня посетил Приходько в СИЗО.

"Олег Аркадьевич выглядит достаточно неплохо, критических жалоб на состояние здоровья нет, лекарства ему передают своевременно. Его содержат в спецблоке, в так называемой камере двойке", - рассказал адвокат.

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По его словам, семье Приходько отказывают в свидании с ним, но активист будет продолжать писать заявления на свидания и обжаловать отказы, чтобы в кратчайшие сроки увидеть родных.

"Связи у Олега Аркадьевича нет, единственная возможность связаться с семьей – это письма", - отметил Шеихмамбетов.

28 октября адвокат Назим Шеихмамбетов заявил, что российская ФСБ предъявила обвинения жителю Крыма, проукраинскому активисту Приходько, которого обвиняют в подготовке к террористическому акту и в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Еще в июне 2016 года российские силовики задерживали Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

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В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

9 октября 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме активиста и задержали его, 10 октября задержали его жену.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 (подготовка террористического акта) и ч. 1 ст. 223-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

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10 октября подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе избрал Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря.

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Крым, Оккупированный полуостров, Олег Приходько, Назим Шеихмамбетов.
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