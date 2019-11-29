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В МИД заявили, что погибших украинских альпинистов нашли без документов

В МИД заявили, что погибших украинских альпинистов нашли без документов
13:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Тела двух человек без признаков жизни были найдены в четверг, документов при них не было.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что погибшие в Словакии двое украинских альпинистов были найдены без документов.

Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации представителей горно-спасательной службы Словакии, 28 ноября 2019 года спасательной группой были найдены тела двух мужчин без признаков жизни. Представители полиции проводят мероприятия по идентификации погибших, поскольку они были найдены без документов", - сказал Кирилич.

МИД Украины поручило посольствам в Сингапуре, Индии и Кипре принять меры по поиску пропавшего украинского моряка

Также он отметил, что украинский консул поддерживает контакт с местной полицией.

Ранее, 29 ноября, в Федерации альпинизма и скалолазания Киева заявили о гибели в Словакии двух украинских альпинистов - инструктора альпинизма Владимира Михалко и Ирины Скрылевой.

"Во время собрания ФАиС г. Киева в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута вследствие несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева", - говорится в сообщении.

Факт гибели украинцев подтвердили словацкие спасатели.

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Словакия, МИД Украины, Василий Кирилич.
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