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МИД Украины поручило посольствам в Сингапуре, Индии и Кипре принять меры по поиску пропавшего украинского моряка

МИД Украины поручило посольствам в Сингапуре, Индии и Кипре принять меры по поиску пропавшего украинского моряка
10:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Украинский моряк исчез из корабля Thalassa Patris неподалеку от берегов Шри-Ланки.

Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам в Сингапуре, Индии и Кипре принять меры в связи с исчезновением украинского моряка Владислава Маслова в Индийском океане.

Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, родственники Маслова сообщили Министерству иностранных дел о его исчезновении с судна Thalassa Patris в Индийском океане.

В этой связи внешнеполитическое ведомство поручило посольствам Украины в Сингапуре, Индии и Кипре принять меры для выяснения обстоятельств дела и результатов поисково-спасательной операции.

В районе Шри-Ланки украинский моряк таинственным образом исчез из судна

"Полученная посольствами от уполномоченных сторон первичная информация недостаточна для оценки хода поисково-спасательной операции. В течение 27-28 ноября 2019 года посольства Украины подали повторные ходатайства в МИД стран пребывания судовладельца, оператора судна и страны-флага, в оперативные спасательные центры, международных специализированных институтов продолжить поисковую операцию и принять дополнительные меры по розыску пропавшего моряка", - сообщил Кирилич.

Он добавил, что МИД продолжает поддерживать постоянный контакт с родными пропавшего моряка.

Как сообщает ТСН, Маслов исчез с судна прямо во время рейса в Индийском океане. Члены экипажа последний раз его видели 22 ноября, а на следующий день начали поиски, однако до сих пор не нашли.

Маслов ходит в море уже 6 лет, на этом рейсе он был вторым помощником капитана. На борт зашел в Сингапуре 18 ноября. Само судно транспортирует контейнеры.

Отец Маслова, также моряк, считает, что из-за того, что корабль очень большой, обыскать его быстро физически невозможно.

Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк

О примерном времени и месте исчезновения члена экипажа в своем отчете сообщила компания-владелец судна: "В последний раз второго помощника видели после вахты 22 ноября в 10:00 вечера. В то время судно шло Индийским океаном в 62 милях от побережья Шри-Ланки. Ветер северо-восточный, 10-13 метров в секунду". После поисковой операции корабль стал на свой прежний курс, плановый заход в порт будет только 4 декабря.

Родственники Маслова обратились к крюинговой компании, компании-владелице судна, в Интерполо и МИД - они просят, чтобы судно пришвартовали уже в ближайшем порту и провели повторные поиски.

Напомним, в Украину вернулись четверо моряков с затонувшего летом 2019 года у берегов Мавритании судна "Иван Голубец".

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Индия, Сингапур, Шри-Ланка, МИД Украины, Индийский океан, Украинский моряк, Василий Кирилич.
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