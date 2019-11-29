Пашинского готовы взять на поруки десять человек

Новости Украины:Адвокаты Сергея Пашинского просят суд отпустить своего клиента под личное обязательство или взять на поруки.

Около 10 человек заявили о готовности взять на поруки бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Во время заседания Печерского районного суда города Киева около 10 человек заявили о готовности взять на поруки Пашинского. Среди них народный депутат Виктория Сюмар, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, а также народные депутаты восьмого созыва.

В ходе судебных прений адвокат Пашинского Андрей Федур попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров Генпрокуратуры и избрать его подзащитному меру пресечения в виде личного обязательства или взятия на поруки.

В свою очередь, Пашинский заверил суд, что не будет скрываться от следствия, и добавил, что победа следствия будет тогда, "когда я буду уклоняться и сбегу". "Я им такой победы не прощу", - подчеркнул он.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату принимать решение относительно меры пресечения экс-депутату.