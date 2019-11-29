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Дело Пашинского: суд рассматривает ходатайство следователя о продлении ареста (Видео)

Дело Пашинского: суд рассматривает ходатайство следователя о продлении ареста (Видео)
12:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей экс-нардепа Сергея Пашинского.

Печерский районный суд города Киева рассматривает ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Сергею Пашинскому еще на два месяца.

Прокуроры отметили, что в связи с тем, что досудебное следствие по делу Пашинского продлено до 4 февраля, срок содержания под стражей необходимо продлить еще на два месяца.

В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о приобщении к делу протокола допроса помощницы Пашинского.

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Также суд удовлетворил ходатайство адвоката Пашинского Андрея Федура о приобщении протокола допроса гражданина Олийныка. По словам Федура, Олийнык - находился в автомобиле во время того, как между Пашинским и Химикусом возник конфликт.

7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря. Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

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После того дело относительно этого конфликта несколько раз то закрывали, то вновь возобновляли, последний раз - в сентябре.

Также против Химикуса открывали производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

18 октября коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского райсуда Киева об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

27 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка не исключал открытия новых уголовных производств, в которых будет фигурировать Пашинский.

Напомним, народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко считает популистскими задержания экс-народного депутата Сергея Пашинского, а также директора корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

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Киев, Суд, Сергей Пашинский, Дело Пашинского.
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