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Деньги есть - будут покупать и производить: бюджет НОТУ увеличен

Деньги есть - будут покупать и производить: бюджет НОТУ увеличен
14:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Общественному вещателю увеличили бюджет на 70%.

Бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, поэтому денег хватит на производство и закупку качественного продукта.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в пятницу на пресс-конференции.

"На сегодня бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, и он составляет 1 миллиард 700 миллионов. То есть, у Общественного вещателя есть деньги на то, чтобы покупать. Это первое. И он будет покупать. Во-вторых, у общественного вещателя есть деньги на то, чтобы производить", - сказал Бородянский.

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Как известно, ранее министр неоднократно подчеркивал, что Общественный вещатель обязан 50% бюджета, который получает, тратить на создание общественно важного контента.

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Минкульт, НОТУ, Владимир Бородянский, Общественный вещатель.
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