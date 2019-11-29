Минкульт планирует развивать украинские сериалы

Новости Украины:Владимир Бородянский заявил о намерении увеличивать количество госсредств на производство сериалов.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что государство намерено увеличивать количество средств, которое выделяется на финансирование производство сериалов.

"Что касается развития локальных местных кинотеатров, то у нас не хватит сегодня для этого ресурсов, давайте будем честными. Но наше задание - достучаться до миллионов людей, которые проживают в местности, где нет кинотеатров. Поэтому будем использовать телевидение, которое является инструментом, через который мы можем достучаться до людей, проживающих в местности, где нет кинотеатров. Мы будем количество денег, которые будут направляться на производство сериалов, увеличивать", - сказал Бородянский на пресс-конференции на тему: "Презентация результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии" в пятницу в Киеве.

Министр подчеркнул, что одной из целей государственной политики в сфере кинематографии является создание украинских нарративов и донесение их зрителям. "Мы должны создавать кино с украинскими смыслами: кино и сериалы", - сказал он.

Глава ведомства также отметил, что в мире наблюдается тенденция по развитию сериального производства. "Наверное, все видели сериал "Чернобыль", который прошел с выдающимися показателями в Украине и мире. Тему Чернобыля, Советского Союза и героизма украинцев поднял на новый уровень обсуждения", - добавил Бородянский.