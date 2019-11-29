"Зомбирует детей": Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину детской книги из РФ

Новости Украины:Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу трейд" в выдаче разрешения на ввоз некоторой издательской продукции, изготовленной в России.

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из РФ в целях реализации детской книги Татьяны Зарубиной "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем" московского издательства "Розовый жираф".

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу трейд" в выдаче разрешения на ввоз некоторой издательской продукции, которая изготовлена в России и содержит признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Эксперты отметили, что отдельные главы этой книги написаны в духе российской пропаганды, зомбирует детей в том, что Россия является сверхдержавой, формируя одновременно пренебрежение к другим суверенным государствам", - заявляют в Госкомтелерадио.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 268 изданий.