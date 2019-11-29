Уволены руководители пяти заводов "Укрспирта"

Новости Украины:В настоящее время завершается аудит на государственной предприятии "Укрспирт".

Руководители Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого, Рава-Русского мест осуществления деятельности и хранения спирта (МПД) 28 ноября уволены за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах, а 29 ноября уволился и врио руководителя Борокского МПД.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook в пятницу.

Кроме того, по его данным, в настоящее время завершается аудит на государственной предприятии "Укрспирт".

"Предварительные результаты неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и причиняют вред государству", - констатировал Милованов.