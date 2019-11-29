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НКРЭКУ одобрила новые тарифы на распределение газа для 44 компаний

НКРЭКУ одобрила новые тарифы на распределение газа для 44 компаний
17:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Для большинства регионов газ подорожает в 2-2,5 раза.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний.

Соответствующий проект решения был принят на заседании регулятора.

Сообщается, что с целью недопущения социальной напряженности среди населения и недопущения резкого увеличения финансовой нагрузки на потребителей природного газа пересмотр тарифов на услуги распределения природного газа предлагается осуществить в два этапа - с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года.

Так, например, новый тариф на услуги по распределению газа с 1 января 2020 года для компании "Винницагаз" может составить 0,93 грн за куб. м, а с 1 июля – 1,16 грн за куб. м, тогда как действующий тариф составляет 0,82 грн за куб. м.

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Новый тариф на услуги по распределению газа с 1 января 2020 года для "Харьковгаза" может составить 1,07 грн за куб. м, а с 1 июля – 1,36 грн за куб. м, тогда как действующий тариф составляет 0,86 грн за куб. м.

Таким образом, с 1 июля 2020 года тарифы на распределение газа для облгазов будут составлять от 0,28 до 2,73 грн за куб. м газа.

В начале октября в НКРЭКУ сообщили, что по результатам анализа деятельности газораспределяющих компаний за 2017-2019 годы тариф будет пересмотрен с учетом возмещения обоснованных затрат, необходимых для обеспечения устойчивого функционирования газораспределительных сетей, обслуживания и поддержания технического состояния устройств, установок, а также системных объектов в соответствии с требованиями законодательства, и т.д.

Также новые тарифы должны включать в себя финансирование установки счетчиков.

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Ранее компании, поставляющие в Украине газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, неоднократно призывали НКРЭКУ пересмотреть тарифы на распределение газа, поскольку в компаниях не хватает средств на обслуживание сетей. Кроме того, облгазы жаловались на массовый отток кадров из-за низких окладов.

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Газ, Облэнерго, Облгаз, Цены на газ, НКРЭКУ.
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