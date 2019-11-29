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Зеленский высказался касательно дел "Майдана"

Зеленский высказался касательно дел "Майдана"
19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада Украину 3 декабря должна рассмотреть изменения в закон о Государственном бюро расследований относительно продолжения расследования дел Майдана.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский выступая в Генеральной прокуратуре Украины накануне Дня работников прокуратуры.

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, вы должны продолжить на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах", - сказал Зеленский.

Глава государства отдельно заметил: "Третьего декабря первым вопросом на повестке дня в ВР будут очень важные изменения в закон о ГБР. Никто не позволит сливать дела Майдана".

У Трубы расследуют потерю материалов по делам Майдана

Как сообщалось ранее, с 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы досудебного расследования. Всего планируется передать 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства. В частности Государственному бюро расследований - 50, Национальному антикоррупционному бюро - 43. Остальные - Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службе.

18 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что в Бюро создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Это подразделение входит в Управление расследования военных преступлений, следователи которого имеют доступ к государственной тайне. По словам Трубы, на первом этапе это подразделение будет состоять из 25 человек.

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Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, ВР Украины, Дела Майдана.
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