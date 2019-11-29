Украинцы в Чехии: Денисова обеспокоена информацией о нарушении трудового права

Новости Украины:Людмила Денисова пообщалась со своей чешской коллегой Хеленой Валковой.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи со своей чешской коллегой Хеленой Валковой выразила обеспокоенность относительно информации о нарушении трудового права граждан Украины.

"Выразила беспокойство, вызванное информацией о нарушениях прав наших граждан со стороны недобросовестных работодателей и посредников, факты нарушения относительно украинцев трудового права, недостойных условий проживания и тому подобное", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг нарушения прав украинцев на временно оккупированной части украинского Донбасса, и о последствиях военного конфликта для детей, проживающих там.

Чешский омбудсмен в свою очередь отметила, что она является председателем комиссии по правам национальных меньшинств, а вопрос украинского национального меньшинства является приоритетным в ее деятельности на следующий год.

"Заручилась поддержкой госпожи Хелены по усилению нашего сотрудничества в направлении защиты прав граждан Украины из числа трудовых мигрантов", - отметила Денисова.