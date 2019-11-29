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У Зеленского обратились к Apple из-за "российского" Крыма

У Зеленского обратились к Apple из-за "российского" Крыма
23:32 Пт, 29 Ноябрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:Представительство Владимира Зеленского в АРК обратилось к Apple из-за из-за неправильного обозначения Крыма.

Представительство Президента Украины в АРК направило запросы компаниям Apple Incs и AFP News Agency из-за неправильного обозначения временно оккупированного полуострова и отношений с его оккупантами.

Об этом представительство сообщило на своей странице в Facebook.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций", - говорится в сообщении.

Напоминаем, компания Apple на своих картах и в погодных программах, используемых на территории РФ, начала показывать Крым как часть российской территории. Министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко раскритиковал компанию Apple за обозначение Крыма российской территории.

"Стыд вам!": Польша разочарована "российским" Крымом в приложениях Apple

Кроме того, Посольство Украины в США обратилось с официальными запросами к американской кампании Apple после сообщений об обозначении в ее программных приложениях Крыма как территории РФ. Возмущение действиями Apple выразили также в МИД Литвы и Польши.

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Apple, Крым, АРК, Владимир Зеленский.
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