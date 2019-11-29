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"Стыд вам!": Польша разочарована "российским" Крымом в приложениях Apple

"Стыд вам!": Польша разочарована "российским" Крымом в приложениях Apple
05:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В МИД Польши разочарованы действиями Apple относительно обозначения Крыма территорией РФ.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач выразил разочарование в связи с обозначением аннексированного Крыма в качестве российской территории в приложениях компании Apple.

Об этом Пшедач написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование в недавнем проявленном подходе компании Apple касательно Крыма, обозначив его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам Apple!", — написал вице-министр.

До этого разочарования действиями Apple относительно обозначения Крыма территорией РФ выразили в Литве.

Чей Крым? Пристайко призвал Apple не лезть в глобальную политику

Ранее посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыму, как части России в приложениях компании.

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Apple, Польша, Оккупированный Крым, Марчин Пшедач.
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