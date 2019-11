"Стыд вам!": Польша разочарована "российским" Крымом в приложениях Apple

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач выразил разочарование в связи с обозначением аннексированного Крыма в качестве российской территории в приложениях компании Apple.

Об этом Пшедач написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование в недавнем проявленном подходе компании Apple касательно Крыма, обозначив его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам Apple!", — написал вице-министр.

Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple’s recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1

