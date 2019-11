Чей Крым? Пристайко призвал Apple не лезть в глобальную политику

Министр иностранных дел Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple, которая начала маркировать аннексированный Крым как "российский".

Об этом Пристайко написал в Twitter.

"Позвольте мне кое-что прояснить, Apple. Вот представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", – говорится в сообщении.

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a land.

