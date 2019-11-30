Прикарпатье презентует туристические путеводители для любителей птиц

Новости Украины:В Ивано-Франковской области презентуют туристический путеводитель для любителей крылатых.

На берегу Бурштынского водохранилища, что в Ивано-Франковской области, 30 ноября состоится презентация туристических путеводителей для птичьих фанов.

Об этом сообщает Eco-Halych: Wildlife Rehab в Facebook.

"Туристические путеводители для птичьих фанов изданы в рамках проекта "Экотуризм – путь к сохранению природного разнообразия в местных карпатских громадах", который реализовала "Eco-Halych: Wildlife Rehab Реабилитация дикой природы". В путеводителях описаны много интересных биотопов по дороге из Львова до Галича, где можно остановиться для бёрдвотчинга", - говорится в посте.

Отмечается, что презентация изданий состоится 30 ноября во время открытия новой туристической аттракции (орнитологического маршрута из Львова в Галицкий национальный природный парк) на берегу водно-болотного угодья международного значения Бурштынского водохранилища, в селе Користовичи, возле недавно построенной смотровой орнитологической башни.

Бёрдвотчинг (birdwatching) – наблюдение, фото- и видеофиксация жизни различных птиц в естественных условиях.