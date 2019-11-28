Украинцы смогут без виз путешествовать в популярную туристическую страну

Новости Украины:Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима для граждан.

Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима, сообщила пресс-служба посольства Украины в США вечером 27 ноября.

"Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур", - говорится в сообщении.

Соответствующий документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

Церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима состоялась в посольстве Украины в США.

Напомним, граждане Украины могут попасть без виз в 126 стран мира.

В течение 50 дней работы нового правительства Украина получила взаимный безвиз с Колумбией и Эквадором, улучшила условия въезда в Шри-Ланку и Саудовскую Аравию, ведется работа по еще ряду стран.

Республика Маршалловы Острова — это тихоокеанское государство в Микронезии. Граничит на западе и юго-западе с территориальными водами Федеральных Штатов Микронезии, на юге — с территориальными водами Кирибати, с других сторон — с нейтральными водами Тихого океана.