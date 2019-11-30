Зеленский провел встречу с президентом Радио Свобода

Новости Украины:Владимир Зеленский встретился с президентом Радио Свобода Джейми Флаем.

Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, встретился с президентом Радио Свобода Джейми Флаем.

Об этом информирует Радио Свобода.

"В Офисе Президента Украины в пятницу состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Радио Свобода Джейми Флаем. Об этом сообщил в Twitter сам Джейми Флай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили работу Украинской службы Радио Свобода, которая в этом году отпраздновала 65-летие.

Президент Радио Свобода подчеркнул, что их проекты освещают события на Донбассе, а также в аннексированном Россией Крыму. Флай рассказал об этих инициативах Зеленскому и "выразил обеспокоенность по поводу усиления давления со стороны государственных органов и политиков на некоторых наших журналистов в Украине".

Флай также отметил, что призвал президента Украины посодействовать в освобождении пленных коллег Радио Свобода Станислава Асеева и Олега Галазюка, а также в деле арестованного в аннексированном Крыму Николая Семены.