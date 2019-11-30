За 2019 год в ДТП погибли более 2700 украинцев

Новости Украины:В Украине в 2019 году произошло почти 130 тыс. ДТП.

В течение января - октября этого года в Украине произошло почти 130 тыс. дорожных аварий, в которых погибли более 2700 человек.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует пресс-служба МВД.

“Почти 130 тысяч ДТП за 10 месяцев этого года, это свыше 26 тысяч 700 травмированных людей... И к большому сожалению, 2716 человек погибли на наших дорогах в этом году”, - рассказал Белошицкий.

Кроме того, по его словам, в прошлом году полиция выявила 63 тысячи водителей, находившихся за рулем без прав.

В связи с этим Белошицкий подчеркнул, что безопасность дорожного движения - это комплексный вопрос, который зависит от очень многих факторов.