Без прапорщиков и рядовых: вступил закон о новых воинских званиях

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ.

В Украине вступил в силу закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины № 205-IX.

Военные звания рядового, сержантского и старшинского состава (рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик) закон меняет на такие: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. Также меняются корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Закон повышает роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению. Кроме этого, закон меняет название "полк" на "бригаду", и, соответственно, командир полка будет командиром бригады. Главный сержант бригады в мирное и военное время отвечает за предоставление командиру бригады информации и предложений по вопросам прохождения военной службы.

Согласно закону, при обращении к министру обороны Украины и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должности, добавляя перед названием должности слово "пан (пани)".

Звание "мастер-сержант" вводится на замену звания "старший прапорщик". Его получат те, кто стоят на должностях главных старшин военных частей – в отдельном батальоне, полку и бригаде. Старшие мастер-сержанты будут в оперативных командованиях, воздушных командованиях, командовании морской пехоты, а также в других органах военного управления. То есть звание выше, чем уровня бригады, чтобы была мотивация идти на более высокую должность. Выше них – командование видов. Это уже будут главные мастер-сержанты.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 17 октября текущего года 278 голосами народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины № 205-IX.