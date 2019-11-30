Скачать
Суббота, 30.11.2019
Без прапорщиков и рядовых: вступил закон о новых воинских званиях
Без прапорщиков и рядовых: вступил закон о новых воинских званиях
В ГПУ назвали количество признанных виновными в делах Майдана
В ГПУ назвали количество признанных виновными в делах Майдана
Уайлдер раскрыл секрет своей победы над Ортисом
Уайлдер раскрыл секрет своей победы над Ортисом
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 1 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 1 декабря

Без прапорщиков и рядовых: вступил закон о новых воинских званиях

Без прапорщиков и рядовых: вступил закон о новых воинских званиях
12:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ.

В Украине вступил в силу закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины № 205-IX.

Военные звания рядового, сержантского и старшинского состава (рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик) закон меняет на такие: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. Также меняются корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Закон повышает роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению. Кроме этого, закон меняет название "полк" на "бригаду", и, соответственно, командир полка будет командиром бригады. Главный сержант бригады в мирное и военное время отвечает за предоставление командиру бригады информации и предложений по вопросам прохождения военной службы.

Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате обстрелов боевиков

Согласно закону, при обращении к министру обороны Украины и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должности, добавляя перед названием должности слово "пан (пани)".

Звание "мастер-сержант" вводится на замену звания "старший прапорщик". Его получат те, кто стоят на должностях главных старшин военных частей – в отдельном батальоне, полку и бригаде. Старшие мастер-сержанты будут в оперативных командованиях, воздушных командованиях, командовании морской пехоты, а также в других органах военного управления. То есть звание выше, чем уровня бригады, чтобы была мотивация идти на более высокую должность. Выше них – командование видов. Это уже будут главные мастер-сержанты.

Верховная Рада сделала шаг к реформе званий в армии

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 17 октября текущего года 278 голосами народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины № 205-IX.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закон, Армия, ВСУ, Прапорщик, Сержант, Военные звания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Теракт на Лондонском мосту: полиция назвала имя злоумышленника
03 Дождь, снег и ветер: какой будет погода в первые дни зимы
04 Эрдоган посоветовал Макрону "проверить голову"
05 Зеленский высказался касательно дел Майдана
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится
С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится
Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
Была на практике: Кейт Миддлтон поработала в родильном отделении
Была на практике: Кейт Миддлтон поработала в родильном отделении
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь