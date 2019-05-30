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Верховная Рада сделала шаг к реформе званий в армии

Верховная Рада сделала шаг к реформе званий в армии
12:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада намерена ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднив "прапорщиков" и "мичманов".

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднив прапорщиков и мичманов, разделив при этом сержантский и старшинский состав на младший и старший состав.

За соответствующий законопроект (№ 10181) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выполнении воинской обязанности и прохождении военной службы" в первом чтении проголосовал 231 народный депутат.

Законопроект предлагает ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, в случае его принятия в целом в Вооруженных силах Украины отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные - "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина").

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

Законопроектом также предлагается определить должностные обязанности для новых должностей в ВС Украины, в частности, в Уставе внутренней службы ВСУ - для должностей "главный сержант (главный старшина) полка, батальона, дивизиона", "начальник медицинского пункта полка, батальона, дивизиона, роты", "сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор)", "инструктор по тактической медицине роты (батареи)", "сержант по материальному обеспечению" и др.

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Указанный Устав предлагается дополнить новыми положениями и приложениями, которыми подробно изложить порядок зачисления военнослужащих ВСУ в списки личного состава воинских частей навечно, порядок ведения "книги памяти" и др.

Законопроект также предлагает внести изменения в Дисциплинарный устав ВСУ в части поощрений и дисциплинарных взысканий военнослужащих, о порядке ритуала поднятия Государственного флага Украины в Строевого устава ВСУ, о порядке несения гарнизонной и караульной службы, а также обновить положение о гауптвахте с Уставом гарнизонной и караульной службы ВСУ.

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Верховная Рада, Армия, ВСУ, Прапорщик, Реформы в армии, Мичман, Звания в армии.
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