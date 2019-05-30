Крушение вертолета: найдены тела двух военных, еще двух ищут

Новости Украины: На месте авиакатастрофы Ми-8 в Ровенской области ищут тела двух погибших бойцов.

На месте падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области нашли уже два тела, еще двух бойцов ВСУ продолжают искать.

Об этом сообщила с места события корреспондент ТСН. На месте авиакатастрофы по периметру установлены посты военных.

По предварительной информации, Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. Он вылетел из воинской части в Бродах (Львовская область). Связь с пилотом исчезла внезапно, почти в полночь и вскоре стало известно, что вертолет разбился в Ровенской и загорелся.

В результате авиакатастрофы погибли все четверо членов экипажа. Среди них командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк, сообщило Командование Сухопутных войск.

В ночь на 30 мая в Ровенской области в районе села Сестрятин разбился вертолетармейской авиации Ми-8.