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Бородянский о законе о дезинформации: На нас напали, мы должны защищаться

Бородянский о законе о дезинформации: На нас напали, мы должны защищаться
15:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины временно оккупирована.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о том, что многие нормы, которые на данный момент обсуждаются в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть страны остается временно оккупированной.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

"И именно сейчас мы хотим толковать понятие "дезинформация", то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить обстоятельным содержанием, а также критериями, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким способом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение", - сказал он. 

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По словам Бородянского, его часто спрашивают о том, почему в нашей стране делают что-то, чего нет в Европе.

"Но ведь в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована", - отметил министр.

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Все по теме:

Закон, СМИ, Минкульт, Дезинформация, Оккупированный Крым, ОРДЛО, Владимир Бородянский.
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